Новый междугородний рейс «Витебск — Минск» от ОАО «Витебскоблавтотранс»

С 23 августа ОАО «Витебскоблавтотранс» запускает ежедневное сообщение по маршруту «Витебск — Минск». Новый рейс позволит жителям Витебска и Минска удобно планировать поездки между городами, экономя время и избегая пересадок.

Отправление из Витебска от автовокзала запланировано на 5:30 утра, прибытие в столицу — в 9:30. Обратный рейс из Минска начнётся в 13:30 с прибытием в Витебск в 17:30. Такой график идеально подходит как для деловых поездок, так и для туристических целей.

