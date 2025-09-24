В Витебске появился первый велосветофор

В Витебске появился первый в области велосветофор — современное решение, которое должно повысить безопасность велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности (СПМ). Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома, передаёт vitvesti.by.

Новый светофор установлен на проспекте Победы, возле дома №8. Он регулирует движение велосипедистов и владельцев СПМ на пешеходных переходах, помогая им безопасно пересекать проезжую часть.

В Госавтоинспекции отметили, что при зелёном сигнале велосветофора велосипедистам и водителям электросамокатов не нужно спешиваться — они могут двигаться прямо по переходу. Это упрощает и ускоряет пересечение дороги, не создавая неудобств для пешеходов.

Кроме того, в городе уже появились специальные информационные таблички, которые разрешают пересекать дорогу без спешивания. Такие знаки установлены на Старобабиновичском тракте, улице Ленина (у Ратуши и рядом с областной библиотекой), улице Богатырёва (возле дома №6), а также на проспекте Черняховского рядом с Витебским государственным колледжем электротехники.

По информации УГАИ, в ближайшее время аналогичные светофоры и таблички планируют установить не только в Витебске, но и в других городах области — Орше, Полоцке и Новополоцке.

Таким образом, внедрение велосветофоров стало ещё одним шагом в создании современной, удобной и безопасной городской инфраструктуры для всех участников дорожного движения.