На проспекте Черняховского в Витебске планируется установить новый светофор

ЖКХ
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На проспекте Черняховского в Витебске планируется установить новый светофор для пешеходов

Известно, что будет осуществлена закупка услуг подрядчика для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, связанных с установкой светофора.

Работы предполагают оборудование существующего нерегулируемого пешеходного перехода системой светофорного регулирования. Новые светофоры будут оснащены звуковой сигнализацией, которая будет активироваться при разрешающем зеленом сигнале для пешеходов.

Предполагаемая стоимость работ оценивается в 75 285 рублей. Планируется завершить установку нового светофора до конца текущего года.

Ещё один светофор появился в Витебске

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