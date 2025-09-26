«МЛ Витебск» купил стадион и заброшенный тир в Витебске за 345 тысяч рублей

25 сентября 2025 года в Витебске состоялись торги по продаже стадиона и здания тира, расположенных рядом с комплексом «Витебскдрев».

По данным организаторов аукциона, новым владельцем коммунальной недвижимости стала компания «МЛ Витебск». Общая стоимость приобретённых объектов составила около 345 тысяч рублей.

Лот включал неиспользуемое здание тира площадью более 1 тысячи квадратных метров и стадион площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров.

Ранее компания «МЛ» уже инвестировала в спортивную инфраструктуру региона: она приобрела бывший оздоровительный лагерь «Берёзка» под тренировочную базу, а также выкупила право аренды земли в микрорайоне Билево для строительства спортивного комплекса с стадионом на 5 тысяч мест и тренировочным полем.

