Пассажирский поезд Витебск — Минск задержался из-за столкновения со стадом коров

Вечером 1 мая 2025 года в 22:53 пассажирский поезд №626, следовавший по маршруту Витебск — Минск, столкнулся со стадом коров на перегоне Оболь — Глушанино участка Витебск — Полоцк. В момент происшествия в поезде находились 85 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. В результате инцидента поезд прибыл на конечную станцию с задержкой в 1,5 часа.

Белорусская железная дорога оперативно отреагировала на ситуацию: движение на участке было восстановлено, и поезда начали следовать по обоим путям. Тем не менее, пять пассажирских поездов продолжили движение с отклонением от графика до одного часа.

Подобные инциденты не являются редкостью на белорусских железных дорогах. Так, в октябре 2024 года пассажирский поезд №621, следовавший из Гомеля в Минск, столкнулся с лосем на перегоне Савичи — Березина под Бобруйском. Тогда поезд прибыл в Минск с задержкой почти на три часа.