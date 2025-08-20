В Витебске задержали молодого мужчину, напавшего с ножом на девушку и милиционеров

Сегодня утром, 20 августа, в Витебске произошёл серьёзный инцидент: 22-летний местный житель с ножом набросился на несовершеннолетнюю девушку и сотрудников милиции, прибывших на вызов.

По данным пресс-службы МВД Беларуси, сигнал поступил около семи утра на номер «102». В милицию позвонила женщина и сообщила, что её 17-летней дочери угрожает знакомый.

Прибывшие на место происшествия правоохранители застали мужчину, наносящего ножевые удары девушке во дворе жилого дома. Несмотря на требование бросить оружие, он проигнорировал приказ и попытался атаковать сотрудников милиции.

Для нейтрализации злоумышленника один из милиционеров произвёл прицельный выстрел по его ногам. После этого нападавшего удалось задержать. Пострадавшей девушке оказали первую помощь до приезда врачей «скорой». В настоящее время она находится в реанимации.

Задержанный, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, также был передан медикам. По информации МВД, у него наблюдались признаки наркотического опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Назначены необходимые экспертизы.