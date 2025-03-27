Жительница Витебска продала квартиру и отдала деньги мошенникам

52-летняя витеблянка стала жертвой аферистов, которые с декабря прошлого года начали звонить ей, представляясь сотрудниками Следственного комитета и Национального банка. Поддавшись на уловки мошенников, женщина оформила несколько кредитов и перевела злоумышленникам почти 50 тысяч рублей.

Однако на этом преступники не остановились. Доведя свою жертву до финансового кризиса, они убедили её продать квартиру. Когда сделка была в процессе, покупатели обратились в правоохранительные органы, и настоящие следователи пытались предостеречь женщину от необдуманных действий.

Несмотря на все предупреждения, потерпевшая всё же завершила продажу недвижимости, а затем лично вывезла полученные деньги мошенникам за границу.