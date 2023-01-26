Квартира от застройщика – преимущества

На рынке представлены как новые квартиры, так и квартиры со вторичного рынка. Инвесторы особенно заинтересованы в первом. Они хорошо знакомы с технологиями строительства и могут рассчитывать на функциональное размещение помещений в соответствии с современными тенденциями. Девелоперы заботятся о том, чтобы новые жилые комплексы возводились в местах, удобно связанных с городом, а также проектируют решения, способствующие оптимальному комфорту жителей. Вы ищете квартиру на первичном рынке в привлекательном месте? Новостройки Краснодара — это функциональные, просторные, современные квартиры с возможностью отделки под ключ, удобствами для жителей, которые расположены в привлекательных районах, характеризующихся удобным сообщением с центром города.

Почему стоит инвестировать в новые квартиры?

Основным мотивом решения купить 2х комнатную квартиру в Краснодаре является ее «новизна». Современное строительство обладает энергосберегающими свойствами. Это означает, что он изготовлен с использованием технологий, безопасных для людей и окружающей среды. Надлежащим образом изолированные здания обеспечивают пользователям оптимальный температурный комфорт и хорошую вентиляцию. Это связано с качественной оконной и дверной фурнитурой, которая по техническим параметрам и дизайну вписывается в стиль современной недвижимости.

Невероятным преимуществом новых квартир является тот факт, что застройщики заботятся о внешнем виде зданий снаружи, а также об обустройстве вокруг них зеленых зон. Никого не удивишь спортивными залами под открытым небом, детскими площадками, эстетичными прогулочными дорожками, внутренними дорогами и парковочными местами, предоставленными новым владельцам. Сегодня они становятся стандартом и сильно контрастируют с бетонными блоками прошлого.

Вместе с тем динамичное развитие рынка недвижимости привело к тому, что застройщики продолжают искать новые привлекательные места для инвесторов. Желающие переехать за город также могут выбрать новые квартиры. Почему в них стоит жить?

Они имеют богатую инфраструктуру – школы, детские сады, магазины, поликлиники, детские площадки, зоны отдыха и спорта.

Они спокойны и безопасны.

Они хорошо связаны со всеми районами города.

Они обеспечивают комфорт проживания в чистой, спокойной обстановке, располагающей к отдыху после учебы и работы.