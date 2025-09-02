В Оршанский суд передано дело о хищении почти тонны мясной продукции: 11 обвиняемых

Прокуратура Витебской области направила в суд Оршанского района и города Орши громкое уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек, включая должностное лицо мясоперерабатывающего предприятия. Следствие установило, что обвиняемые действовали организованной группой и причастны к похищению более 950 килограммов мясной продукции на сумму свыше 9,9 тысячи рублей.

Как действовала преступная схема

По данным следствия, организатором группы стал мастер колбасного цеха одного из предприятий. Он привлек к незаконной деятельности свою супругу, несовершеннолетнего сына, коллег, а также посторонних лиц. С декабря 2024 года по январь 2025 года участники схемы создавали излишки сырого мяса, которое в ночные смены перерабатывали в фарш. Затем продукцию фасовали в подготовленные пакеты и выносили за территорию завода необычным способом — перебрасывая через вентиляционное отверстие.

Особую роль в организации преступления сыграла супруга мастера цеха: она, используя конференцсвязь, следила за ситуацией возле предприятия и предупреждала соучастников о возможной опасности. Помимо фарша, злоумышленники похищали и готовую продукцию — колбасы, мясные деликатесы и другие изделия, которые впоследствии распределяли между участниками группы или реализовывали.

Квалификация преступлений

Обвиняемым инкриминированы действия по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, мастер цеха и его жена обвиняются по части 2 статьи 172 УК за вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления.

Дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области. Прокуратура подтвердила обоснованность предъявленных обвинений, указав на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела.

Меры пресечения и дальнейшая перспектива

На время следствия все обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении — эта мера пресечения прокурором оставлена без изменений. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Оршанский районный суд.

Дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку речь идет не только о крупном хищении, но и о вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетнего. Эксперты отмечают, что подобные случаи демонстрируют необходимость усиленного контроля за движением продукции на мясоперерабатывающих предприятиях и повышения ответственности персонала.