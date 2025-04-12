Чиновницу в Витебске будут судить за халатность, приведшую к гибели женщины

В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей руководительницы ЖЭУ. Её обвиняют в служебной халатности, повлекшей смерть человека. Материалы дела уже направлены в суд Первомайского района.

Трагедия случилась в декабре 2023 года на проспекте Черняховского. С 15 по 18 декабря жильцы многократно обращались в ЖЭУ с жалобами на снежные заносы, наледь и сосульки на крыше. Несмотря на обращения, руководительница службы не предприняла никаких мер для устранения опасности.

В результате с крыши дома сорвалась массивная ледяная глыба. Она упала на 39-летнюю женщину, случайно проходившую мимо. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Следствие установило, что действия (а точнее — бездействие) обвиняемой противоречили её служебным обязанностям и нормативным актам. Прокуратура признала обвинение обоснованным. Дело классифицировано по ч. 2 ст. 428 УК Беларуси — «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее смерть человека».

Обвиняемая остаётся под подпиской о невыезде. Мера пресечения не изменена. Расследование проводилось следственным управлением по Витебской области.

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