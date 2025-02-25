В Витебске курьер телефонных мошенников осуждён на 6 лет за обман пенсионерки на 100 тысяч рублей

В Витебске 24-летний житель Дубровенского района, работавший курьером для телефонных мошенников, приговорен к 6 годам тюрьмы за обман пенсионерки на 100 тысяч рублей. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 100 базовых величин, что составляет 4,2 тысячи рублей.

Преступление было совершено в сентябре 2024 года, когда мошенник позвонил 86-летней женщине в Витебске, представившись родственником её внучки. Он сообщил, что девушка попала в аварию и срочно нуждается в оплате медицинской операции. Чтобы передать деньги, пенсионерка встретилась с курьером, который забрал у неё более 100 тысяч рублей, произнеся кодовое слово «обмен валют».

Однако позже, после разговора с сыном, женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Курьер оставил себе часть денег, а остальную сумму передал другому члену группы в Москве. Однако его планы не сбылись: на следующий день он был задержан милицией при возвращении в Витебск.

Прокуратура представила все доказательства вины подсудимого, и суд Первомайского района признал его виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Помимо тюремного заключения, суд обязал мужчину возместить потерпевшей ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Витебской области был осуждён другой курьер, который получил 4,6 года заключения, а в Пинске аналогичное преступление стоило виновному трех лет тюрьмы.