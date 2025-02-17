В Орше 83-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ДФР

Преступники убедили женщину, что с её счёта якобы переводились средства в поддержку СВО, из-за чего в её доме планируется обыск. Они предложили «задекларировать» наличные, оформив счета в банке. Следуя их инструкциям, пенсионерка предоставила злоумышленникам доступ к своим средствам, в результате чего было похищено более 200 тысяч рублей.

Мошенники попытались заставить её перевести им оставшиеся деньги, однако сотрудница банка заподозрила обман и предупредила женщину, посоветовав обратиться в милицию.

Несмотря на осведомлённость о подобных схемах, пенсионерка всё же поверила злоумышленникам из-за их убедительности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212.