Пенсионерка чуть не лишилась квартиры, попавшись на уловки биржевых мошенников

В Витебске 63-летняя жительница стала жертвой интернет-мошенников, поверив обещаниям легкого заработка на бирже. Женщина обратилась в Октябрьский РОВД после того, как осознала, что её обманули.
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В Витебской области за 9 месяцев 2024 года значительно выросло число детской смертности и уровень безопасности
С начала 2024 года в Витебской области зарегистрировано
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