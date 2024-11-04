Пенсионерка чуть не лишилась квартиры, попавшись на уловки биржевых мошенников

Все началось с рекламы в социальной сети, которая предлагала инвестиционные возможности. Заинтересовавшись, пенсионерка перешла по ссылке в мессенджере Viber, где ей предложили установить приложение для торговли на бирже. Следуя инструкциям мошенников, женщина начала вкладывать свои сбережения в «инвестиционный проект».

Со временем, когда собственные средства закончились, она оформила несколько кредитов, один из которых – под залог квартиры. В результате пенсионерка перевела мошенникам около 56 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.