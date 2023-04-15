Житель Витебска осужден за мошенничество в особо крупном размере

За мошенничество житель Витебска приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также он оштрафован на 1850 рублей.

25-летний фигурант уголовного дела на протяжении трех месяцев размещал на популярном в Беларуси сайте бесплатных объявлений информацию о продаже компьютерных комплектующих и телефона.

Деньги мужчина за товар просил ему прислать заранее переводом на банковскую карточку. В одном случае оплату ему передали с водителем такси. После получения денег мужчина прерывал контакты с покупателями. А незаконную выручку тратил на оплату коммунальных услуг и другие личные нужды. Его жертвами стали 10 человек из разных областей Беларуси. В общей сложности мужчина получил незаконный доход на сумму примерно 9 тысяч рублей.