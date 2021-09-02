В Минске судят витебского «предпринимателя» за крупное лизинговое мошенничество

Суд Московского района Минска начал рассмотрение уголовного дела о крупном лизинговом мошенничестве, связанном с незаконной продажей автомобилей. Обвиняемым является 55-летний уроженец Витебска, уже ранее судимый, но попавший под амнистию. По делу проходят более 20 потерпевших, в том числе 13 женщин.

Витебский предприниматель с начала 2019 года по январь 2021 года путем обмана и злоупотреблением доверия завладел денежными средствами и имуществом на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Как следует из обвинения, витебский предприниматель приезжал в Минск и подыскивал в столичных магазинах с бытовой техникой доверчивых женщин, убеждал их брать в банке кредиты на покупку техники.

При этом он обещал, что сам будет погашать кредиты, а дорогостоящую бытовую технику и электронику забирал себе. Как следуют из обвинения, обвиняемый и не собирался выполнять взятые на себя обязательства по кредиту.

Всего в обвинении около 50 эпизодов преступной деятельности, часть их них касается лизингового мошенничества, пишет sputnik.by

Как следует из обвинения, предприниматель заключил ряд договоров с одной из лизинговых минских компаний, которая занимается автомобилями. Следователи установили, что он не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а лизинговые автомобили продавал третьим лицам.

После получения денежных средств он посещал игорное заведение. Кроме этого, как следует из обвинения, мужчина находил объявления в интернете о сдаче в аренду автомобилей, заключал сделки с предпринимателями, причем в документах о сделке указывал свои паспортные данные.

Когда арендодатели не получали ни денег, ни автомобилей обратно, они обратились в милицию.

Было установлено, что мужчина сбывал арендные автомобили без переоформления по заниженным ценам. В материалах дела также есть информация о том, что несколько автомобилей, которые были проданы в РФ, возвращены владельцам.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и заявил о своем раскаянии.