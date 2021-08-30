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Аферист из Витебска выманил более 300 тысяч долларов

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В Витебске мошенник украл более 300 тыс. долларов. Как минимум на протяжении двух лет мужчина под различными предлогами, в том числе на развитие несуществующего бизнеса, выманивал деньги у доверчивых граждан из разных регионов Беларуси.

На ранее судимого 29-летнего жителя Витебской области вышли оперативники ГУБОПиК МВД.

Известно, что таким образом он обманул свыше десяти человек на общую сумму около 300 тысяч долларов.  У оперативников есть основания полагать, что  пострадавших может быть больше.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый задержан.

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