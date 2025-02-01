Пенсионерка из Витебска стала жертвой мошенников, потеряв более 700 тысяч российских рублей

Витебская область
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Пенсионерка из Витебска стала жертвой мошенников, потеряв более 700 тысяч российских рублей

В Витебске 79-летняя местная жительница лишилась значительной суммы денег, поверив мошенникам.

Сначала ей позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником коммунальной службы, под предлогом замены счётчиков выманил у неё персональные данные. Вскоре с женщиной связался другой аферист, назвавшийся сотрудником финансовой милиции. Он убедил пенсионерку, что она стала жертвой мошенников и для разоблачения преступников необходимо перевести все сбережения на «специальные» счета.

Доверчивая витебчанка сняла с банковских счетов все свои накопления, обменяла их на российские рубли и перевела мошенникам более 700 тысяч.

О случившемся узнали родственники, которые убедили её обратиться в милицию. Сейчас ведётся расследование.

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