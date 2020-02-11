4-летняя китаянка выпала из окна 10 этажа в Минске, когда ее бабушку увезли в больницу с подозрением на коронавирус

Шокирующий случай произошел на прошлой неделе. Из окна дома в Минске выпала 4-летняя девочка-китаянка. По данному факту Московским районным отделом СК по Минску проводится проверка, пишет портал TUT.BY.

Ранее в телеграм-канале появилась информация о том, что 4 февраля утром в Минске случилась трагедия в семье эмигрантов из Китая: погибла 4-летняя девочка. По информации телеграм-канала, трагедия произошла вскоре после того, как бабушке девочки стало плохо и скорая забрала ее в больницу.

4-летняя девочка тем временем выпала из окна дома и погибла. По факту гибели ребенка проводится проверка СК.

— По данному факту Московским (города Минска) районным отделом СК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначено проведение необходимых экспертных исследований. Следователи просят не создавать информационный ажиотаж в связи с трагедией конкретной семьи вне зависимости от национальности, — отметила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Что касается бабушки, то ее действительно госпитализировали. После проведения анализов опасения медиков по поводу коронавируса у пациентки не подтвердились, отметила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

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