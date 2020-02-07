Белорусы сняли в Китае клип про коронавирус

Белорусская музыкальная группа Rostany выпустила клип про коронавирус с одноименным названием «Коронавирус». Видеоролик музыканты записывали в Китае, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на социальные сети коллектива.

Участники группы рассказали, что они отправились в тур по Китаю, однако их быстро развернули. Уже в первом городе им сказали, что все концерты отменены, все закрыто на карантин. Музыканты стали участниками лютой вакханалии, которая развернулась в Китае. Насмотревшись на происходящее, ребята решили поделиться увиденным. Так родился клип Coronavirus.

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