В Витебске старый сарай превратили в арт-объект: шесть художников переосмыслили пространство

Культура
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В Витебске рядом с отделением Альфа-Банка по улице Ленина, 52А/1, появился яркий арт-объект: шестеро местных художников превратили старый сарай в уличную галерею. Инициатива стала частью проекта по обновлению городского пространства и открытию нового офисного отделения банка.

Фасад многолетней постройки теперь украшен 14 произведениями искусства – каждая панель выполнена в уникальной авторской технике. Художники отобраны по результатам творческого конкурса, и каждый из них вложил в проект индивидуальную философию.

Искусство в городе — от символизма до стрит-арта

  • Анастасия Савченко представила серию «Дневник снов» в духе символизма, используя световые и интерактивные элементы, чтобы показать глубину подсознания.

  • Борис Лалыко, работающий в жанре реализма, изобразил девушку в национальном костюме и воина — символы связи с корнями и историей.

  • Дарья Еремеева создала яркий образ зайца в геометрическом стиле, подчёркивая баланс между динамикой и стабильностью.

  • Юрий Дубовский объединил граффити и академический рисунок. Он изобразил буквы «A» и «R», а также символичные замочные скважины — как метафору внутреннего мира человека.

  • Антонина Фалей оформила панели в стиле постмодернизма, используя стилизованные буквы и фирменные цвета Альфа-Банка.

  • Дмитрий Толкачев соединил пиксель-арт, реализм и стрит-арт. Его образы — девушка в цифровой «глюк-реальности» и кот под неоном — отражают смешение виртуального и реального миров.

Арт-объект стал частью нового отделения Альфа-Банка, открытого 1 июля. Исполнительный директор банка Александр Бобко отметил, что проект отражает идею банка — «для способных на большее», а также подчеркивает художественное наследие Витебска.

Новый городской символ

Уличная инсталляция не только оживила пространство, но и стала новой точкой притяжения для жителей и туристов. Проект расширяет культурную карту города, продолжая традиции витебской художественной школы.

Как выразились сами художники, искусство должно выходить за пределы галерей и становиться частью городской среды — именно такую цель и преследовал этот проект.

Новый объект стрит-арта появился в центре Витебска

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