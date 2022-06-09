Новый объект стрит-арта появился в центре Витебска

Забор возле Витебского зоопарка заиграл яркими красками. Теперь на его пролетах можно увидеть стилизованные изображения животных и растительных форм.

«Поверхность забора имеет множество выступов, именно поэтому мы обратились к стилизации, ведь любое реалистичное изображение под разными углами подвергалось бы искажению. Данный вид росписи представляет собой повторяющиеся орнаментальные элементы. В дальнейшем они будут декорированы изображениями животных в миниатюре, выполненными в трафаретной технике», – приводят «Витебские вести» слова директора Детской художественной школы г. Витебска Валерия Трацевского.

Одна из главных задач росписи забора – привлечь общественность к проблемам зоопарка. Возможно, в будущем на вольерах также появятся произведения современного искусства.