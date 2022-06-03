Беларуские художники создали первый мурал в Полоцке — фото

В Полоцке открыт символический мурал «Истоки», который реализован в рамках проекта, посвященного вековому юбилея Беларусбанка. Проект создается совместно с арт-сообществом Urban Myths, которое известно своими концептуальными международными стрит-арт-проектами. А такой подарок Полоцк получил к своему 1160-летию.

Графика первого в городе мурала нанесена на торце дома №4 по улице Зодчего Иоанна. Над муралом работали беларуские художники Глеб Каштанов из Витебска и Сергей Рысаков из Пинска.

В своем аккаунте в Instagram Глеб Каштанов рассказал, что в мурале четыре составляющие: меч как символ истоков государственности и мирного развития, торговая река — основа экономического процветания древней полоцкой земли, Софийский собор — духовная основа и личности. «Благодаря им меч приобретает объем, пускает корни и расцветает, ведь смелые и предприимчивые люди создают историю», — написал художник.

Мурал «Истоки» («Вытокі») — третья работа в проекте «Традыцыі дзеля будучыні», инициатива реализуется совместно с арт-сообществом Urban Myths. Муралы уже размещены в Пинске («Шлях да мары») и Мозыре («Летуценнікі»). По плану, они должны украсить 12 городов Беларуси.