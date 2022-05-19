В Полоцке ко Дню города создают крутой арт-проект

В Полоцке, на торце дома №4 по улице Зодчего Иоанна, создается первый в городе мурал, приуроченный к 1160-летию города.

В основе мурала – меч Х века, найденный в Полоцке в 1956 году. Сегодня он хранится в Краеведческом музее города. Ожидается, что воткнутый в землю меч будет обвит растениями и цветами, словно цепочками ДНК, в которых зашифрованы важные символы Полоцка и всей Беларуси.

Мурал – это подарок «Беларусбанка», который совместно с арт-сообществом Urban Myths, реализует проект «Традыцыі дзеля будучыні». Согласно этому проекту, муралы появятся в 10 городах Беларуси.