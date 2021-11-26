Витебский художник создал свой самый большой мурал в Мозыре

На этой неделе прошла презентация мурала в Мозыре автором которого стал художник из Витебска Глеб Каштанов. Мурал был создан в рамках проекта «Традыцыі дзеля будучыні».

Художественная роспись в Мозыре находится на фасаде многоэтажного дома на ул. Притыцкого, 51А. Жилое здание, на котором появился красочный мурал, расположено в современном микрорайоне города.

Автором выступил художник из Витебска Глеб Каштанов, ему помогали мозырские волонтеры.

Сюжет мозырского мурала «Летуценнікі» вдохновлен местной редкой легендой о сотворении мира и людей. Герои картины — дети и их грезы. Для детей мир полон ярких красок и новых возможностей, а древние легенды дополняют их мир сказочными образами.

Глеб Каштанов отметил, что данная работа — своеобразный творческий эксперимент, который сочетает в себе мифологию и современное уличное искусство.

«В этом произведении заложено множество смыслов. Надеюсь, что мозыряне и гости города, глядя на картину, смогут открывать для себя что-то новое, сказочное и позитивное», — поделился художник.

Проект «Традыцыі дзеля будучыні» продолжится уже в марте. Приглашаем к участию волонтеров и художников, которые готовы попробовать себя в сфере монументального стрит-арта.