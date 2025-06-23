День города Витебска 2025: насыщенная программа с концертами, ярмарками и открытием спа-комплекса

В последние выходные июня, 28 и 29 июня 2025 года, Витебск отметит День города. По случаю 1051-й годовщины со дня основания Витебска, жителей и гостей города ожидает яркая и насыщенная программа — от уличных фестивалей до спортивных состязаний, арт-ярмарок и торжественных церемоний.

28 июня (суббота)

Празднования начнутся утром на мосту имени Блохина, где откроется необычная выставка и пройдёт зрелищное шоу «дрифт-такси» — с мастер-классами по управлению автомобилем в заносе.

С 12:00 на улице Суворова стартует масштабная выставка-ярмарка художников и ремесленников. Здесь же состоится презентация росписи городской арки и флешмоб под названием «Танчым па-віцебску», приуроченный к традиционной культуре региона.

Сквер Маяковского на один день превратится в культурную зону: гостей ждут мини-выставки, уличные концерты и творческая акция «Подари „птицу счастья“ любимому городу».

На площади Победы с 11:00 стартует День молодёжи. В программе:

соревнования по силовым видам спорта,

велозаезд,

утренняя фитнес-зарядка,

показательные выступления спортивных школ,

выставка ретроавтомобилей,

дегустации от местных производителей.

В 17:00 в летнем амфитеатре начнётся торжественная церемония: вручение премии «Витебчанин года» и присвоение звания «Почётный гражданин Витебска».

Завершится день масштабным гала-концертом «Живи ярко! Любимый Витебск!», который стартует в 20:00 на площади Победы и завершится красочным фейерверком ровно в полночь.

29 июня (воскресенье)

Воскресенье продолжит праздничную волну: с утра откроется вторая смена ярмарки художников и ремесленников — на улице Крылова и в сквере Маяковского.

В парке имени Советской Армии с 11:00 до 20:00 заработают аттракционы, пункты проката и спортивные площадки.

С 16:00 в парке 1000-летия Витебска начнётся музыкальная программа «Горжусь тобой, мой город!».

Вечером, с 18:00, в Ратуше запланировано музыкальное выступление «Скрипка над городом», а в 21:30 в её дворике покажут фильм «Про дракона на балоне…», дополнив вечер атмосферным чаепитием с угощениями из самовара.

Одним из главных событий дня станет открытие нового спа-комплекса «Южный» — торжественная церемония пройдёт в 13:15 на улице Воинов-Интернационалистов.

С 10:00 до 15:00 по всей улице Суворова и в других локациях города будут работать тематические интерактивные площадки, посвящённые образованию, театру, безопасности и литературе.

На площади Победы с утра начнёт работу гастрономическая зона, а с 12:00 — концертно-развлекательная программа «Огонь молодёжных талантов».

Завершит празднование танцевальный вечер в парке Фрунзе с 16:00 и музыкально-танцевальный марафон «Поймай лето» во дворике Ратуши с 18:00 до полуночи.