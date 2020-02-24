Чем удивили Вооруженные Силы в Витебске на праздновании 23 февраля

Редакция
Витебск, Общество

Впечатляющее шоу с элементами погони, поимкой преступника и устранение чрезвычайного происшествия впервые совместно провели работники МЧС, ГАИ УВД облисполкома и военнослужащие 103-й Витебской отдельной мобильной бригады для горожан Витебска.

Празднование ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь развернулось на площадке возле торгового центра «Эвиком».

 

Вместо армейских погонов – милицейские

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