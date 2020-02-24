Чем удивили Вооруженные Силы в Витебске на праздновании 23 февраля

Впечатляющее шоу с элементами погони, поимкой преступника и устранение чрезвычайного происшествия впервые совместно провели работники МЧС, ГАИ УВД облисполкома и военнослужащие 103-й Витебской отдельной мобильной бригады для горожан Витебска.
Празднование ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь развернулось на площадке возле торгового центра «Эвиком».
Вместо армейских погонов – милицейские
Только настоящих мужчин поздравляли с 23 февраля сотрудники витебского ГАИ
В Докшицах на охоте застрелили бизнесмена. Под подозрением — глава района
«У меня четыре афганских дня рождения». История воина и педагога Вячеслава Белоуса