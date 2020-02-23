Только настоящих мужчин поздравляли с 23 февраля сотрудники витебского ГАИ

Редакция
Витебск, Общество

В День защитника Отечества сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома поздравляли водителей-мужчин, но не всех. Вначале нужно было пройти необычную проверку. Чтобы быть мужчиной, недостаточно быть сильным и мужественным! Нужно иметь желание прийти на помощь!

Проверка на соответствие званию настоящих мужчин проходила следующим образом. Сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома «ловили» кандидатов с помощью на «приманку». Роль приманки выполняли сотрудницы УГАИ в штатском, которые стояли на обочине рядом с «поломавшимся» автомобилем.

Неравнодушны водители водители останавливались рядом.

Тут как тут появлялся автомобиль УГАИ. И уже сотрудники в форме поздравляли неравнодушных к чужой беде мужчин. Проводили игру на знание знаков дорожного движения. Смеялись от души. Вручали символичные подарки, пишет vitebsk.biz.

Фото: vitebsk.biz

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Фото: vitebsk.biz

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