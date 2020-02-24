Сегодня в Витебске пройдут Сретенские чтения

Сегодня, 24 февраля, в Витебске пройдут областные образовательные Сретенские чтения «75-летие Великой Победы: наследие и наследники», сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет на базе Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. Здесь соберутся представители государственных органов, священнослужители, администрация и педагоги учреждений образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи области. Всего в мероприятии примет участие около 80 человек, сообщает sb.by.

«Чтения носят практический характер. В выступлениях будут отражены проблемы, опыт патриотического воспитания, которое направлено на формирование государственно-патриотического сознания учащихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества средствами государственного, церковного образования и культуры», — отметили организаторы.

Организаторами Сретенский чтений выступили Главное управление по образованию Витебского облисполкома, Витебский областной институт развития образования, Витебская епархия БПЦ, Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи.

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