Руководство Витебской области поздравляет православных христиан с праздником Рождества Христова. С обращением выступили Председатель Витебского областного исполнительного комитета Н.Н.Шерстнев и Председатель Витебского областного Совета депутатов В.В.Терентьев.

Искренне поздравляем православных христиан со светлым праздником Рождества Христова!

Этот праздник славит рождение жизни, объединяет нас вокруг духовно-нравственных ценностей – любви, радости, мира, долготерпения, веры. Традиционно Рождественские святки вдохновляют на добрые дела, милосердие и великодушие.

С Рождеством мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты. Залогом исполнения планов пусть станет наш добросовестный труд во благо Отечества, который помогает нам беречь мир и спокойствие на земле, противостоять суете и раздорам, наполняет жизнь истинным смыслом.

Дорогие земляки! Пусть благодатная сила Рождества сопровождает вас в течение всего года, помогает преодолевать трудности, с честью и достоинством решать любые задачи.

Желаем Вам здоровья, душевных сил, благоденствия, мира, добра и любви!