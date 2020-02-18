Житель Глубокского района за один вечер угнал два автомобиля

18-летний житель Глубокского района с раннего детства испытывал тягу к автомобилям. Правда, проявлялась она весьма необычным образом. В своем юном возрасте молодой человек уже получил статью за угон автомобиля. Однако прошлые ошибки и расплата за них никак не сказались на отношении сельчанина к чужому имуществу.

Вечером 9 февраля, гуляя по окрестностям Глубокого, парень решил добраться до дома, воспользовавшись чужим автомобилем. Он угнал старенький «Мерседес», который принадлежал одному из его коллег. Уехать далеко на угнанной иномарке не получилось, потому что автомобиль сломался. Однако сельчанин не пал духом и сходу воспользовался другим транспортным средством. По стечению обстоятельств хозяин «Рено Лагуна» оставил в машине ключи. Но и в этот раз поездка оказалась недолгой. Не справившись с управлением, молодой человек съехал в кювет, сообщили в Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска Глубокского РОВД. Следователями в отношении него возбуждено уголовное дело.

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