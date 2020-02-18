Обольский керамический завод впервые за 10 лет получил чистую прибыль

Флагман промышленности Шумилинщины — ОАО «Обольский керамический завод» — впервые за десятилетие получил чистую прибыль.

Выпуск продукции по сравнению с 2018-м увеличился на 8,4%. Особый акцент был сделан на изделиях, которые пользуются повышенным спросом. К примеру, резко возрос объем производства полнотелого кирпича.

На 7,7% больше предложено потребителям популярной продукции цеха художественной керамики, на 7,5% прибавился объем теннисита — декоративного материала, который применяется для покрытия парковых дорожек, пишут «Витебские вести».

Ритмичная и высокопроизводительная работа — закономерный итог реконструкции и модернизации производства, которые про­шли накануне. Закрыт морально устаревший цех №1, современной робототехникой оснащен цех №2. Все это, а также перевод печей на газ позволило сберечь на 1,5% электроэнергии больше, чем удалось сэкономить в 2018 году.

Серьезный вклад в трудовые достижения внесли съемщик-укладчик Оксана Барановская, прессовщик Светлана Гулакова, начальник ремонтно-строительного цеха Сергей Загнетов, фрезеровщик механического цеха Анатолий Иванов, машинист экскаватора горного цеха Денис Мельников.

По-прежнему острейшая проблема, которую приходится решать, – сбыт готовой продукции. Ранее львиная доля продукции отгружалась в Российскую Федерацию. С падением внутреннего спроса в России, а также вводом в эксплуатацию новых российских кирпичных заводов на складе Обольского керамического завода начала накапливаться нереализованная продукция. В 2019 году запасы готовой продукции возросли на 172%. И хотя на этот показатель существенно влияет сезонность строительных работ, ситуация тем не менее вызывает тревогу. Сегодня маркетинговая служба предприятия активно ищет новые рынки сбыта, что позволит реализовать складские остатки и улучшить экономическое положение завода.

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«Витебские продукты» получат небольшую чистую прибыль по итогам 2018 года, но открывать новые магазины пока не собирается