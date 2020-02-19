Полмиллиона долларов выделят Витебскому облисполкому на научные работы

Из республиканского централизованного инновационного фонда в 2020 году будет выделено более миллиона рублей Витебскому облисполкому для научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Всего на финансирование такой деятельности в текущем году выделяется 82 731 981 рубль, сообщают Народныя навіны Віцебска. Распорядителями этих средств будут являться различные министерства, академия наук и оперативно-аналитический центр.

Витебский облисполком — единственный представитель местных органов власти в этом списке. Ему, согласно постановлению правительства, выделяется 1 036 000 рублей.

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