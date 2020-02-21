Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) увеличило тариф на услуги по транспортировке нефти по одному из направлений магистрального трубопровода «Гомельтранснефть Дружба».

Стоимость прокачки нефти изменится на маршрутном направлении нефтепровода «Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель» уже с 20 февраля, текущие изменения опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Новый тариф на данном участке трубопровода составит 203,8 российских рубля (без НДС) за одну тонну. Ранее цена прокачки нефти равнялась 191,2 российского рубля или на 6,7% больше, чем было установлено в сентября прошлого года.

О том, что Беларусь планировала повысить тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба» сообщалось в декабре 2019 года. Минск предложил увеличить стоимость на 16,6%, Москва была не согласна с этим. Ожидалось, что этот вопрос решится в начале 2020 года, однако стороны приостановили переговоры.

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