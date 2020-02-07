Беларусь и Россия договорились о цене на газ. По нефти спор продолжится

Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал Козак.

Он также уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год. Цена на газ в январе-феврале 2020 года составил 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Дмитрий Козак сообщил, что переговоры между президентами «прошли в весьма позитивном ключе». Договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств «по совершенствованию механизмов интеграции», передает БелТА.

При этом, о цене на нефть стороны не договорились. По словам Козака, Россия не может предоставить скидку для Беларуси, так как это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. «Мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — считает замглавы администрации президента России.

Но российское правительство любезно согласилось стать посредником между Республикой Беларусь и российскими производителями нефти, пишет ТАСС.

Напомним, что Беларусь и Россия находятся в стадии непрекращающегося конфликта из-за разногласий по условиям поставок нефти. Лукашенко перед встречей с Путиным провел совещание по нефти и газу, Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Переговоры об углубленной интеграции заморожены.