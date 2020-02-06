Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева увеличит поставки нефти в Беларусь

Компании группы «Сафмар», подконтрольные олигарху Михаилу Гуцериеву, планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс тонн сырой нефти. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на некий источник, знакомый с условиями контракта.

Из этого объема 100 тысяч тонн планируется поставить по железной дороге, а 350 тысяч — по „трубе“. Ранее сообщалось о планах поставить в Беларусь в феврале 250 тысяч тонн. Об этом заявлял президент «Транснефти» Николай Токарев со ссылкой на данные группы «Сафмар».

Напомним, что компания «Транснефть» управляет нефтепроводом «Дружба».

Следует отметить, что за первый месяц 2020 года, когда возник кризис с поставками нефти из России, компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн.

НПЗ в Новополоцке и Мозыре продолжают работу с минимальной загрузкой. Мощности белорусских НПЗ недогружены из-за отсутствия поставок нефти от других крупных российских нефтяных компаний.

Николай Токарев надеется, что ситуация может разрешиться после встречи президентов Беларуси и России, которая состоится 7 февраля в Сочи.



А тем временем, параллельно реализуется план диверсификации поставок нефти в Беларусь. Беларуси согласились оказать поддержку такие страны как США, Казахстан, Норвегия, Литва и Латвия. Переговоры о партнерстве продолжаются. Норвегия уже поставила нефть на «Нафтан».

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