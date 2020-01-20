Поставлять нефть в Беларусь теперь будет и Латвия

Латвия подтвердила готовность поставлять в Беларусь нефть. Об этом сообщил министр путей сообщения страны Талис Линкайтс.

Напомним, с начала года между Беларусью и Россией продолжаются бесплодные переговоры о поставке нефти.

Комментируя ситуацию, первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявлял о том, что в качестве поставщиков нефти рассматриваются все возможные страны, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

Поставлять нефть начала группа компаний «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Заинтересованность в поставке нефти в Беларусь выразила Литва.

У Латвии также есть интерес к сотрудничеству и есть вся необходимая инфраструктура для перекачки нефти. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс:

— Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно — в принципе, в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо оговорить технические условия, — заявил Линкайтс.

По его словам, предложения от Минска получили предприятия Латвии, и они их сейчас рассматривают.

Беларусь продолжает искать альтернативные источники поставок нефти. На минувшей неделе сообщалось, что Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти.

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