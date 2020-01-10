Вместо России. Компания Гуцериева будет поставлять нефть в Беларусь

Беларусь получит 650 тыс тонн нефти по трубопроводу и 100 тыс тонн придет железнодорожным транспортом. Поставлять нефть будет группа компаний «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева, пишут ТАСС и «Ведомости».

«График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс тонн», — сообщил источник ТАСС.

10 января компании группы «Сафмар» исполнят обязательства по поставке в Беларусь 130 тыс тонн нефти, пишут «Ведомостям». Всего в январе они планируют поставить в республику 650 тыс тонн нефти по трубопроводу и 100 тыс тонн по железной дороге. Сырье будет поступать на два белорусских НПЗ — «Нафтан» и Мозырский.

Группа «Сафмар» добывает 18 млн тонн нефти в год, что позволит полностью обеспечить поставки в Беларусь.

Ранее концерн «Белнефтехим» сообщал, что договорился о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в Беларусь поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Затем официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что в настоящий момент оформляются документы по поставке 133 тыс тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке.

Напомним, вчера Лукашенко прокомментировал причины, по которым стороны не смогли договориться по поставкам нефти.

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти, — сказал Лукашенко. — Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли».