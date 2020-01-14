Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит нефти через нашу страну. Переговоры прошли между антимонопольными ведомствами двух стран. Переговоры продолжатся в ближайшее время.

Беларусь предложила повысить тарифы на прокачку нефти с учетом компенсации за инцидент с загрязнением нефтепровода «Дружба» органическими хлоридами. В сентябре 2019 года тарифы уже были повышены на 3,7%, что должно было принести 2 млн дополнительной выручки предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Предполагалось, что их пересмотрят по итогам года с учетом недополученной нефтетранспортным предприятием выручки из-за снижения объемов транзита. Белорусская сторона предлагала проиндексировать тариф в соответствии с инфляцией и добавить к нему компенсацию за потери от инцидента.

По информации представителя МАРТ, у российской стороны возникли вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает БелТА. Достигнута договоренность продолжить встречи на уровне специалистов, чтобы уточнить расчеты. Регуляторы двух стран должны согласовать изменение тарифов до 15 января. Если это не удастся, следующий срок — 1 февраля.