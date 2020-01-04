В Литве готовы импортировать нефть для Беларуси

На фоне прекращения поставок российской нефти белорусским НПЗ компания «Литовские железные дороги» и Клайпедский порт рассказали о готовности транспортировки нефть для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.

Глава занимающейся погрузками белорусских нефтепродуктов компании Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис говорит, что терминал готов импортировать нефть для Беларуси.

«Решает клиент, а мы только предоставляем услуги. Готовы ли мы? Да, мы готовы, и технологически, и физически, но это не наше решение», – сказал Д. Шилянскис BNS.

Чтобы сделать деятельность терминала более гибкой, Klaipedos nafta инвестировала в его развитие в последние три с половиной года почти 45 млн евро», – после того, как были установлены новые резервуары, предприятие может принимать и сырую нефть.

Глава Дирекции Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что у порта есть опыт транспортировки нефти в Беларусь.

«У нас есть опыт транспортировки сырой нефти в Беларусь (…). Из Ирана был импортирован один танкер с сырой нефтью, но выбор у Беларуси тоже большой», – сказал А. Друнгилас BNS.

Глава предприятия грузовых перевозок LG Cargo Литовских железных дорог Эгидиюс Лазаускас также говорит, что предприятие готово возить нефть в Беларусь.

«Различные ситуации создают различные возможности. На самом деле эта идея не нова, год назад такая партия была импортирована через Клайпедский порт, терминал Klaipedos nafta. Технологически этот процесс отработан и в этой связи мы не видим проблем с перевалкой какого-то потока обратно в Беларусь», – сказал BNS Э. Лазаускас.

Беларусь импортирует из России около 18 млн тонн нефти в год. Глава LG Cargo признает, что реально через Литву можно было бы транспортировать до 3 млн тонн.

«Можно ли было бы перевозить 18 млн тонн? Видимо, нет, но мы за последние 10 лет транспортировали различные объемы, было и полтора миллиона, было и около трех миллионов тонн перевезено в Клайпеду», – сказал он.

Если Беларусь действительно направила бы импорт нефти через страны Балтии, то этот поток должны были бы разделить между собой все морские порты восточного побережья, полагает Э. Лазаускас.

О возможности импортировать нефть через порты Балтийских стран и Польши белорусский президент Александр Лукашенко говорит уже не первый раз.

Lietuvos gelezinkeliai и порт говорят, что контакт с Беларусью на предмет вероятного импорта нефти через Клайпеду поддерживается постоянно.

По словам Д. Шилянскиса, речь об этом шла с Беларусью и до начала новых разногласий между Москвой и Минском по импорту нефти.

«Речь об этом идет независимо то того, имеет ли место сегодняшняя ситуация, или ее не было (…) Мы и говорили, и говорим, и всегда говорим, что можем (импортировать нефть через терминал – BNS)», – сказал Д. Шилянскис.

Э. Лазаускас говорит, что последний раз с белорусами довелось общаться три месяца назад.

«Доводилось общаться раньше, месяца три назад. Они ездили и к нашим коллегам в Латвию, тоже пытались понять, какие там возможности», – сказал глава LG Cargo.

«Эти консультации были, только для того, чтобы начать транспортировку, должны быть присланы заявки на определенное количество вагонов. Пока мы их не видели», – добавил он.

Э. Лазаускас объясняет, что время от подачи заявки до перевозки реальных грузов небольшое – обычно от одной до двух недель.

«А теперь если (грузы – ред.) следуют в нашу сторону (из Беларуси в Клайпеду – BNS), то и столько времени не нужно, там все очень гибко», – подчеркнул он.

Между тем, А. Друнгилас отмечает, что разногласия об импорте нефти и газа между Россией и Беларусью возникают постоянно.

«Это не новый случай, были и блокады, и ограничения. Это всегда сказывается и на рынке, и на потребителях. Но они всегда договаривались», – сказал представитель порта.

По его словам, вопрос импорта нефти политический, но Беларуси выгоднее всего импортировать нефть из России.

«Это политический вопрос. У Беларуси есть альтернативы, но все они дороже и они невыгодны (…). Конечно, зависит от цены, по которой продает Россия, но затраты на транспортировку однозначно намного выше, если везти морем», – сказал А. Друнгилас.