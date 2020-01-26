На «Нафтан» прибыла норвежская нефть

Первая партия норвежской нефти начала поступать на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», сообщили interfax.by в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
Еще в пятницу норвежское судно Breiviken доставило 80 тысяч тонн сырьевой нефти в порт Клайпеды. Далее доставка нефти до НПЗ осуществлялась по железной дороге.
Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Беларусь стала искать альтернативных поставщиков. Уже 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30−40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.
В прошлом году Беларусь импортировала из Российской Федерации 17,6 млн тонн нефти.
Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит нефти
Поставлять нефть в Беларусь теперь будет и Норвегия. «Нафтан» получит эту нефть в январе
Поставлять нефть в Беларусь теперь будет и Латвия
В Литве готовы импортировать нефть для Беларуси
3 комментария
По расстоянию транспортировки Норвегия в два раза ближе Тюмени.
Теперь ещё газ дешёвый остаётся найти…а для России пересмотреть ранее предоставленные преференции…например на грузоперевозки по Беларуси без лицензий.Возьмём оплату за халявные перевозки — компенсируем налоговый маневр.И это может быть только первый шаг.Вторым шагом можно ввести экологический налог на размещённую у нас российскую технику и военных (тоже ведь и канализацией пользуются и мусорят).
А вообще нетрудно догадаться что происходит. Добив остатки СНГ,ЕАЭС,ОДКБ, которые и так существуют по большому счёту лишь на бумаге,можно неплохо навариться на посеянном хаосе и вражде.Нужно лишь правильно расставить фигуры и прикормить.Всё остальное произойдет самотёком.В случае с нефтью Россия сама себе роет яму.И при этом приговаривает,что всё по плану и ничего страшного не происходит…
Ну-ну…как говорится — блажен,кто верует…
Покупать, самую дорогую нефть в мире,-реально сидя на кредитах других стран, полный маразм…. Беларусь, не того масштаба страна, чтобы гнобить Россию…. И так всё время существовали за её счёт….. А чего делают с фальшивыми друзьями, заигрывающими с Западам,- познали в Ливии, Югославии и Ираке …..