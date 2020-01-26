На «Нафтан» прибыла норвежская нефть

Первая партия норвежской нефти начала поступать на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», сообщили interfax.by в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Еще в пятницу норвежское судно Breiviken доставило 80 тысяч тонн сырьевой нефти в порт Клайпеды. Далее доставка нефти до НПЗ осуществлялась по железной дороге.

Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Беларусь стала искать альтернативных поставщиков. Уже 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30−40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из Российской Федерации 17,6 млн тонн нефти.

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