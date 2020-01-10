Беларусь ввела налог на транзит нефти по своей территории

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Политика, Энергетика

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: fedpress.ru

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

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