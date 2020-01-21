Поставлять нефть в Беларусь теперь будет и Норвегия. «Нафтан» получит эту нефть в январе

Белорусская нефтяная компания (БНК) будет импортировать сырую нефть с норвежского месторождения Йохан Свердруп через литовский порт Клайпеда в этом месяце, сообщает Reuters со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

Первая партия объемом около 80 тыс тонн нефти Johan Sverdrup будет доставлена по железной дороге на НПЗ «Нафтан». Танкер «Брейвикен», перевозящий 80 тыс. тонн нефти, должен прибыть в литовский порт Клайпеда 22 января.

Напомним, с начала года между Беларусью и Россией продолжаются бесплодные переговоры о поставке нефти.

Комментируя ситуацию, первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявлял о том, что в качестве поставщиков нефти рассматриваются все возможные страны, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

Поставлять нефть начала группа компаний «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Заинтересованность в поставке нефти в Беларусь выразила Литва. Теперь Беларусь будет получть и норвежскую нефть. Пока поставки из Норвегии происходят не на прямую, а через посредничество французской Total.

Johan Sverdrup — новое норвежское нефтяное месторождение, которое начало работать осенью 2019 года. Его качество очень близко к российской нефти Urals, которая до недавнего времени поставлялась в Беларусь.

Вместо России. Компания Гуцериева будет поставлять нефть в Беларусь

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