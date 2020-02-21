Склад боеприпасов обнаружен у жителя Полоцкого района

18 февраля участковыми Полоцкого РОВД в квартире 31-летнего жителя был обнаружен склад боеприпасов и их составных частей времен ВОВ.

«Изъяты два артиллерийских взрывателя, граната Ф-1, корпус артиллерийского снаряда 76 мм, части корпуса противотанковых мин, составляющие части магазина пистолетов-пулеметов МП-40 и ППШ, хвостовой стабилизатор минометной мины, составные части винтовок. Как оказалось позже, это не все артефакты времен войны. В частном доме одной из деревень Полоцкого района мужчина хранил минометную мину калибра 81 мм, артиллерийский снаряд калибра 37 мм, два артиллерийских взрывателя, 25 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны и охотничье ружье», передает УВД Витебского облисполкома

Как пояснил сам мужчина, боеприпасы и составные части он нашел в лесу, работая вздымщиком живицы на одном из предприятий Полоцка. Для пополнения своего бюджета намеревался сдать арсенал в пункт приема металла.

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