Центр банковских услуг Белинвестбанка открылся в Новополоцке

Во вторник, 18 февраля, возобновил работу в обновленном формате офис Белинвестбанка в Новополоцке.

Комфортный, оборудованный по всем современным стандартам центр банковских услуг № 605 распахнул двери для посетителей, клиентов и гостей банка в оживленной части Новополоцка – по улице Молодежной 167-141. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями здесь предусмотрен пандус. Рядом с отделением банка расположены торговый центр, почта, поликлиника, аптека.

«Открытие центра банковских услуг – очередной шаг навстречу нашим клиентам. Уверен, что они по достоинству оценят не только удобное месторасположение офиса, но и широкий спектр оказываемых услуг, предоставляемых как для юридических, так и для физических лиц, а также высококачественный сервис, – отметил во время церемонии торжественного открытия ЦБУ № 605 управляющий дирекцией по Витебской области Владимир Ванкевич. – Опытные специалисты помогут подобрать наиболее оптимальное финансовое решение для удовлетворения потребностей каждого клиента».

В центре банковских услуг посетители банка могут совершить валютно-обменные операции, операции с банковскими платежными карточками, открыть счет, оформить депозит или кредит, осуществить денежные переводы. Самостоятельно выполнить различные операции, не привлекая для этого банковских работников, позволит установленный в центре инфокиоск. С его помощью можно, например, оплатить любую услугу через ЕРИП, перевести деньги с карточки на карточку, погасить кредит, пополнить карточку и многое другое.

С внешней стороны здания расположен банкомат, работающий в режиме 24/7. Он осуществляет выдачу наличных денежных средств как в белорусских рублях, так и в долларах США.

Режим работы ЦБУ № 605 г. Новополоцк:

Понедельник – пятница – с 9.00 до 19.00. Без перерыва на обед.

Суббота – с 10.00 до 15.00. Обед – с 12.30 до 13.00

Выходной – воскресенье.

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