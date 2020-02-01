Белорусы оказались должны банкам 14 миллиардов рублей. Тенденция к росту

На 1 января этого года задолженность белорусов перед банками составила 14 миллиардов 152,9 миллиона рублей, пишет «Белорусский партизан» со ссылкой на статистический бюллетень Нацбанка Беларуси. Сумма долга включает потребительские кредиты, кредиты на авто, кредиты на недвижимость, а также карты рассрочки, отмечает издание.

За декабрь 2019 года общая кредитная задолженность белорусов увеличилась на 337 млн рублей, а за год выросла на сумму 2 млрд 556,5 млн рублей. Уже в июне 2018 года долги белорусов составляли больше 10 млрд рублей, а в сентябре достигли суммы в 13 млрд рублей.

Долги по потребительским кредитам на 1 января 2020 года составили 5 млрд 481 млн рублей. В декабре эта сумма снизилась, а после шагнула на 138,5 млн рублей. Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость составила в новом году уже 8 млрд 567,8 млн рублей, за декабрь она выросла на 189,9 млн рублей.

С мая 2018 года банки начали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки, когда ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. Таким образом снижали темпы кредитования. При этом в Нацбанке не исключают, что выдачу потребительских кредитов могут ужесточить, если кредитный бум не пойдет на спад.

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