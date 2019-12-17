Кредитный договор: что скрывают банкиры?

Главные вопросы, которые волнуют потенциального кредитополучателя, — это размер кредита, срок и процентная ставка. Однако есть и другие важные моменты, на которые в кредитном договоре клиенты банка почему-то обращают внимание меньше всего. А зря. О тонкостях банковской «кухни» рассказал крупнейший кредитный брокер в Беларуси «Центр кредитования АТЛ».

Разбираться в тонкостях кредитного договора нужно на этапе выбора кредитной организации. Из договора, а не яркого рекламного баннера, необходимо узнавать о тонкостях кредита и комиссии. Тогда не будет сюрпризом, что к основной ставке кредита добавятся порядка 3-5%.

Секрет 1. Банки указывают важную информацию на всех страницах договора.

Главная ошибка большинства клиентов — ознакомление с кредитным договором «по диагонали». Банк не дает просто так бумаги на подпись. Каждая страница имеет большое значение. Как показывает практика, важные для клиента условия прописаны чаще внизу и мелким шрифтом. Подписав такую страничку без ознакомления и дополнительных вопросов, Вы развязываете руки финансовым организациям.

При любом Вашем промахе условия кредита могут быть изменены. И точно не в вашу пользу.

Секрет 2. Банки любят дисциплину.

Чем дисциплинированнее кредитополучатель, тем лучше условия кредита доступны для него. Когда клиент не выполняет условия кредитного договора, то ждите «ответочку» от банка. В случае просрочки выплат, если это прописано в договоре, кредитор может поднять процентную ставку по кредиту на 5-7 пунктов.

Хуже ситуация, если в договоре есть пункт о поведении в непредвиденной ситуации, которая ухудшит положение в банковском сегменте. Что это значит? Предположим, растет инфляция. В итоге, банк имеет право самостоятельно увеличить процентные ставки, заранее сообщив об этом клиенту. Если такое ему не подходит, то можно разорвать договор, выплатив остаток по кредиту. К сожалению, обратной стороны здесь нет. За хорошее поведение банки не поощряют заемщиков сниженной процентной ставкой.

Секрет 3. Банки любят штрафы.

Еще одно наказание от банка – штрафные санкции. За просрочку кредитная организация может не только повысить процентную ставку, но и определить пеню в размере 0,05-1% от суммы кредита за каждый просроченный день. Штраф могут назначить за отказ в продлении страховки или использовании целевого кредита не по назначению.

Секрет 4. Банки имеет право потребовать ВСЕ.

Хуже всего для клиента, если банк потребует выплатить всю сумму кредита сразу. Такое может быть, если клиент регулярно выплачивает кредит с задержками или вовсе перестал выходить на связь.

Если это предусмотрено кредитным договором, в случае снижения стоимости залога или понижения цены на недвижимость, ухудшения платежеспособности клиента, банк может воспользоваться эти пунктом и запросить назад всю сумму.

Секрет 5. Банк может ограничить действия с залогом.

Залог – это гарантия выплаты кредита в полном объеме. В качестве залога предоставляется не только квартира, но и иное имущество. В судебном порядке банк может запретить осуществлять любые манипуляции с недвижимостью – продавать, дарить, сдавать в аренду без согласия кредитора.

Хотите кредит на выгодных условиях без сюрпризов и неожиданных комиссий? Обращайтесь в «Центр кредитования АТЛ»!

Индивидуальный подход

Лучшие предложения от 24 банков и финансовых организаций.

Сопровождение на всех этапах сделки.

Консультация по любому вопросу.

Высокий процент одобрения заявок.

В Витебске есть два офиса «Центра кредитования АТЛ»:

ул. Ленина, д.5.

Тел. +375 33 360-70-60

пр-т Черняховского, д 1

Тел. +375 29 843 98 33