Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 8,75% годовых

С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования Национального банка Беларуси снижается на 0,25 процентного пункта до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8% до 7,75% годовых.

Последний раз ставка рефинансирования изменялась 20 ноября 2019 года, сообщает БелТА.

Динамика изменения ставки рефинансирования:

15.02.2017 — 16%,

15.03.2017 — 15%,

19.04.2017 — 14%,

14.06.2017 — 13%,

19.07.2017 — 12%,

13.09.2017 — 11,5%,

18.10.2017 — 11%,

14.02.2018 — 10,5%,

27.06.2018 — 10%,

14.08.2019 — 9,5%,

20.11.2019 — 9%.

Ставка рефинансирования — ставка Национального банка, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

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