Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 8,75% годовых

Редакция
Беларусь, Экономика

С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования Национального банка Беларуси снижается на 0,25 процентного пункта до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8% до 7,75% годовых.

Последний раз ставка рефинансирования изменялась 20 ноября 2019 года, сообщает БелТА.

Динамика изменения ставки рефинансирования:

  • 15.02.2017 — 16%,
  • 15.03.2017 — 15%,
  • 19.04.2017 — 14%,
  • 14.06.2017 — 13%,
  • 19.07.2017 — 12%,
  • 13.09.2017 — 11,5%,
  • 18.10.2017 — 11%,
  • 14.02.2018 — 10,5%,
  • 27.06.2018 — 10%,
  • 14.08.2019 — 9,5%,
  • 20.11.2019 — 9%.

Ставка рефинансирования — ставка Национального банка, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

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