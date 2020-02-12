Пособия и льготы семьям с детьми в Беларуси. Полный список

Более 20% жителей Беларуси – несовершеннолетние дети, а вместе с родителями и опекунами это почти половина населения страны. И практически все семьи с детьми постоянно или в какой-то период пользуются государственной поддержкой: дополнительными выплатами, льготами, особыми условиями и пр. Однако полной информацией о положенных льготах обладают далеко не все, портал Myfin.by решил восполнить пробел.

В каких сферах действуют льготы для семей с детьми?

Многие льготы и преференции имеют разовый или необязательный характер. Нельзя сложить в систему детские билеты на мероприятия, абонементы в спортивные секции, подарки на предприятиях и пр. Государство же обеспечивает семьям с детьми:

выплаты и льготы по факту рождения детей.

помощь в обеспечении жильем.

поддержку в образовательной сфере.

льготы и особые условия в здравоохранении.

льготы в налогообложении, трудовые и пенсионные гарантии.

социальное обслуживание в трудных ситуациях.

адресную помощь.

программу семейного капитала.

По каждому из перечисленных направлений есть четко определенные правила, льготы и установленные размеры пособий.

Поддержка «на старте»

Женщинам, ставшим на учет до 12 недели беременности, выплачивается пособие в размере 1 бюджета прожиточного минимума. В феврале 2020 года это 239,87 руб.

126 (140) дней декретного отпуска оплачивается в размере среднедневного заработка за прошлый период.

После рождения первенца выдается сумма в 10 БПМ (2398,7 руб), за следующих детей – 14 БПМ (3358,18 руб).

Выплаты на ребенка продолжаются до 3-летнего возраста, а если в семье есть старшие дети, то добавляются выплаты и на них:

на первого ребенка – 35% средней зарплаты по стране , сегодня это 405,48 руб .;

, сегодня это .; на следующих детей – 40% или 463,40 руб .;

.; на ребенка-инвалида – 45% или 521,33 руб.

Пока одному из детей не исполнится 3 года, на других детей также начисляются пособия в 50% БПМ, сейчас это почти 120 руб.

Родителям в 100% размере оплачиваются больничные на детей до 14 лет. Матерям детей-инвалидов в таком же размере оплачиваются их собственные больничные. Для детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей есть и другие особые выплаты и льготы.

Жилищные льготы

Следующий острый для большинства семей вопрос – приобретение собственного жилья. Здесь семьям с детьми предоставляются особые преференции.

В наилучшем положении многодетные семьи. Им предлагают кредиты с годовой ставкой в 1%, и поддержку в погашении. За семью с 3 детьми государство погашает банку 95% основной суммы и практически все проценты (из расчета ставка рефинансирования +2%). Имеющим 4 и более детей компенсируют всю сумму кредита и проценты.

Молодым семьям, уже получившим кредит на жилье, списывается 10% задолженности при появлении первого ребенка и 20% с рождением второго.

Молодые семьи, имеющие двоих детей, могут получить льготный жилищный кредит. Часть процентных платежей по нему компенсируется государством, а заемщики погашают основную сумму кредита и 5% годовых.

Наличие детей дает право на льготы при кредитовании по другим схемам с господдержкой.

Во всех случаях следует обязательно проверять свое право на льготы по действующим законам и нормам. Так, работавшее когда-то списание 90% суммы кредита за рождение третьего ребенка отменено, но некоторые все равно ожидают этого.



Преференции в образовании

Льготы семьям с детьми в области образования не очень масштабны, да и не могут быть таковыми, пока в Беларуси существует бесплатное среднее образование. Но сэкономить на них некоторую сумму возможно:

в детских садах (дошкольных учреждениях) не взимается плата за питание с детей-инвалидов ; детей страдающих некоторыми болезнями ; с детей военнослужащих ;

; детей страдающих ; с детей ; 50% скидка на питание действует для семей с тремя и более детьми ; для проживающих на радиоактивных территориях; для детских домов семейного типа;

на питание действует для семей ; для проживающих на радиоактивных территориях; для детских домов семейного типа; скидку в 30% получают семьи, в которых двое детей ходят в детский сад.

Льготы в средних учебных заведениях касаются питания и учебных пособий:

один раз в день бесплатно питаются младшие школьники (до 4 класса), а также все школьники с психофизическими особенностями и находящиеся в социально опасном положении;

все школьники оплачивают только 50% от настоящей цены учебников; еще в 2 раза эта плата снижается для многодетных; а дети-инвалиды и некоторые другие категории получают учебники бесплатно.

Школьники и студенты, получающие среднее образование, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в 1 сентября по 30 июня.

Некоторые льготы остаются даже студентам ВУЗов – на их обучение можно получить кредит по ставке равной половине ставки рефинансирования Нацбанка (сегодня это 9% / 2 = 4,5%).

Льготы в здравоохранении

Поддержка в медицинской сфере иногда начинается еще до рождения детей. Нуждающиеся в ЭКО получают право на целевой кредит под 50% от ставки рефинансирования. А также отсрочку в погашении кредита до исполнения ребенку 3-х лет.

Всем детям до 3-х лет бесплатно отпускают некоторые лекарства по рецептам. Дети-инвалиды пользуются таким правом до совершеннолетия.

Дети-инвалиды также имеют права на: бесплатное получение технических средств реабилитации, оздоровление на курортах и в санаториях. Некоторые из этих льгот также получают дети, живущие на радиоактивно загрязненных территориях. Скидки на оплату путевок получают лица сопровождающие детей-льготников.

Льготы по налогам, условиям труда и пенсионному обеспечению

Льготы в этих областях касаются не самих детей, но только их родителей и опекунов.

Родители (опекуны) несовершеннолетних детей, а также студентов дневной формы получают право на вычет из подоходного налога 27 руб. в месяц на одного ребенка, 52 руб. на двух или более детей, а также на ребенка инвалида.

Многодетные семьи имеют право не платить налог на недвижимость и земельный налог.

Для многодетных родителей и родителей детей-инвалидов на 20% снижается сумма единого налога. А инвалиды I и II групп содержащие несовершеннолетних детей и студентов дневной формы, единый налог вовсе не платят.

Родители несовершеннолетних, чаще всего матери, лучше защищены от увольнения, в определенных случаях не привлекаются к сверхурочным работам, имеют право на дополнительные выходные. Однако каждый из этих пунктов следует уточнять индивидуально.

В семье родившей и воспитавшей 5 и более детей, мать получает право выйти на пенсию на 5 лет раньше, то же касается матерей детей-инвалидов. Матери 9 и более детей могут получать пенсию «За особые заслуги».

Социальное обслуживание

Социальные услуги не распространяются на большинство детского населения, но предоставляются особо нуждающимся в них:

родители двоен до 3-х лет могут бесплатно получить услуги няньки , до 20 часов в неделю;

, до 20 часов в неделю; родившим тройню та же услуга бесплатно предлагается на 40 часов в неделю ;

; семьям с детьми инвалидами до 4 лет также предоставляется 20 бесплатных часов такого ухода, а на детей инвалидов старше 4 лет – снижение цены услуги нянек.

такого ухода, а на детей инвалидов старше 4 лет – снижение цены услуги нянек. семьям с детьми-инвалидами старше 4 лет также предоставляется отпуск для социальной передышки, когда ребенок находится в специальном учреждении.

Адресная помощь

В Беларуси действует 4 вида адресной помощи в связи с возникшими по объективным причинам тяжелыми обстоятельствами.

Единовременное социальное пособие – предоставляется семье в трудном финансовом положении, если ее доход не больше 1,5 бюджетов прожиточного минимума (БПМ). Сумма поддержки – до 10 БПМ.

Ежемесячное социальное пособие – выдается неоднократно. Но не постоянно, а только если за прошлый период среднедушевой доход семьи оказался меньше БПМ.

Обеспечение продуктами детей до 2 лет – предназначено для семей, где появились двойни (тройни и т.д.). А также если семья с детьми такого возраста по объективным причинам имеет недостаточный доход.

Пособие на приобретение подгузников – предоставляется в сумме до 1,5 БПМ для детей-инвалидов до 18 лет.

Семейный капитал

Для Беларуси этот способ поддержки семей пока непривычен. Но суть его довольно проста.

после рождения или усыновления после 2015 года третьего (четвертого и т.д.) ребенка на специальный счет зачисляется сумма эквивалентная $ 10 тыс .;

ребенка на специальный счет зачисляется сумма эквивалентная .; семейный капитал можно получить только один раз;

получить эту сумму можно лишь после совершеннолетия ребенка, на которого она была перечислена;

Семейный капитал можно потратить только на территории Беларуси на следующие нужды:

на улучшение жилищных условий : строительство, приобретение или реконструкцию жилья.

: строительство, приобретение или реконструкцию жилья. на оплату образования в белорусских учебных заведениях;

в белорусских учебных заведениях; на расчеты за платные медицинские и социальные услуги;

и социальные услуги; на финансирование накопительной пенсии родителя (в полной семье – только матери).

Получить семейный капитал досрочно в данный момент разрешается лишь для оплаты лечения одного из членов семьи.

Что это значит?

В Беларуси имеется достаточно серьезная финансовая поддержка семей с детьми. Самой значительной из которых является льготирование покупки или строительства жилья.

Автор: Игорь Смирнов,

Источник: Myfin.by