В Ушачском районе спасли провалившегося под лед рыбака

В Ушачском районе на озере Черствятское в районе деревни Апанасковичи под лед провалился рыбак, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущем человеке поступило 20 февраля около половины десятого утра. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели человека на воде в 50 метров от берега. Мужчина держался за резиновую лодку.

Спасатели пришли на помощь рыбаку, вытащили его из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» рыбака госпитализировали.

Рыбак провалился под лед. Друг держал его за руки до приезда спасателей