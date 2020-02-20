Фотофакт. Яндекс.Такси и Maxim не поделили дорогу в Витебске

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ДТП

Фото: НЕтипичный Витебск

19 февраля на проспекте Фрунзе столкнулись две машины службы такси.

Участники группы социально сети Вконтакте активно обсуждают данное происшествие:

 

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